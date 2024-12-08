Rams Global Cizre Belediyespor Maddi Krizde - Son Dakika
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Spor

Rams Global Cizre Belediyespor Maddi Krizde

Rams Global Cizre Belediyespor Maddi Krizde

Başantrenör Ramazanoğlu, kulübün maddi zorlukları nedeniyle 6 oyuncu kaybettiklerini belirtti.

08.12.2024 11:16
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor'da Başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, "Son 2 ayda kulübün maddi sıkıntıları nedeniyle 6 oyuncu kaybettik. 9 kişilik bir kadro ile mücadele etmek zorunda kaldık. Sporcular 4 aydır para almadı." dedi.

Rams Global Cizre Belediyespor, ligde 10 ve 15 Aralık'ta oynayacağı Akkuş Belediyespor ile İstanbul Gençlikspor maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, AA muhabirine, geçen hafta TÜRŞAD'ı zorluk derecesi yüksek maçta deplasmanda 3-2 yendiklerini anımsatarak, bu galibiyetle ligin ilk yarısının son 2 maçına daha olumlu baktıklarını söyledi.

Ligde önce Akkuş Belediyespor, hafta sonu da deplasmanda İstanbul Gençlikspor ile oynayacakları maçlara hazırlandıklarını ifade eden Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

"Salı günü oynayacağımız Akkuş Belediyesi maçı çok zor geçecek. Onlar şu anda ligin sonunda yer alıyor ve düşmemeye oynuyor. İnşallah elimizden gelen en iyisini yaparak sahamızdaki maçı kazanmak istiyoruz. İstanbul Gençlikspor ile ilk yarının son maçını oynayacağız. Onlar da iyi bir takım ve bence hak etmedikleri bir sıralamada bulunuyor. Çok iyi oyuncuları var, dolayısıyla zor bir maç bizi bekliyor."

"Şu an kulübün başkanı yok"

Kulübün yaşadığı zorluklara değinen Ramazanoğlu, Kübalı ve Bulgar oyuncuların da aralarında bulunduğu bazı oyuncuların maddi sıkıntılar nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığını kaydederek, "Son 2 ayda kulübün maddi sıkıntıları nedeniyle 6 oyuncu kaybettik. 9 kişilik bir kadro ile mücadele etmek zorunda kaldık. Sporcular 4 aydır para almadı." ifadelerini kullandı.

Kentin iş insanlarının takıma sahip çıkmasını isteyen Ramazanoğlu, şöyle devam etti:

"Son maçta 9 kişi ile oynadık, sahadaki 6 oyuncumuzun dışında yedekte sadece 3 oyuncumuz vardı. Nasıl olacak bilmiyorum ama buna rağmen kadrodaki oyuncularımız çok iyi mücadele ediyor. Sahipsiz kaldığımızı düşünüyoruz. Bizimle ilgilenen kimse yok. Kendi çabamızla buraya kadar getirdik, bundan sonraki süreç nasıl olur bilmiyorum ama böyle gitmeyeceği aşikar. Lig arasına kadar bir şeylerin yapılması gerekiyor. Kulüp başkanı 2 ay önce istifa etti. Şu an kulübün başkanı yok. Kim olacak o da belli değil. Maddi olarak iyi durumda değiliz. Çağatay 2'nci liberomuzdu, yeterli oyuncu olmadığı için onu da son 2 maçtır smaçör pozisyonunda oynatmak zorunda kalıyoruz. Zor bir süreç. Umarım bir an önce gerekli tedbirler alınır. Bu durum devam ederse yarın 1-2 sporcu daha ayrılırsa sahaya çıkartacak oyuncu bulamayacağız. Sporcularımızın her biri ailesini yurdun diğer bölgelerinde bırakıp buraya geldi. Günün sonunda maddiyatı ne kadar ötelesek de hayatımızda önemli bir nokta teşkil ediyor. Buradaki herkes bu maddiyatla ailesini geçindiriyor. Verilen emekler var ve bu emeklerin karşılığı olmaları gerekiyor doğal olarak. Bu şartlarda arkadaşlarımızla takımımıza geldiği nokta itibarıyla sahip çıktık ve çıkmaya hala devam ediyoruz."

Oyuncu Emre Batur: "Maddi ve mental olarak çok zor durumdayız"

Oyuncularından Emre Batur da ligin ilk yarısının son 2 maçını kazanmak istediklerini dile getirdi.

Bir haftada oynayacakları 2 maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Batur, ellerinden geleni yapacakları söyledi.

Takımın 4 aydır maaş alamadığı için büyük sıkıntılar çektiğini ifade eden Batur, "9 kişi kaldık. Gerçekten sporcular olarak maddi ve mental olarak zor durumdayız. Kentin iş insanlarının voleybola, bu takıma sahip çıkmalarını bekliyoruz. Sonuçta paramızı bundan kazanıyoruz. Bu parayla bakmakta yükümlü olduğumuz sevdiklerimiz, çocuklarımız var. Elimizden geldiği kadarıyla çabalıyoruz ve takıma sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu sıkıntılarımızın çözülmesiyle inşallah onlara daha iyi bir takım seyrettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Rams Global Cizre Belediyespor Maddi Krizde - Son Dakika

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