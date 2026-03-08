Rangers-Celtic Maçında Arbede - Son Dakika
Son Dakika Logo

Rangers-Celtic Maçında Arbede

08.03.2026 21:32
İskoçya Kupası çeyrek finalinde Celtic, Rangers'ı penaltılarla yenip yarı finale yükseldi.

İskoçya Kupası'nda Rangers ile Celtic arasında oynanan çeyrek final maçı sonrasında sahaya inen taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Rangers, "Old Firm" derbisinde Ibrox Stadı'nda Celtic'i ağırladı. Normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Celtic, adını yarı finale yazdırdı.

Maçı tribünde takip eden 7 bin 500 Celtic taraftarından bir kısmı turu kutlamak için sahaya inerken, Rangers taraftarları da onlara katılınca saha içinde kısa süreli arbede yaşandı.

Polis ve güvenlik görevlileri taraftarlar arasında barikat kurarak olayların büyümesini önlemeye çalıştı. Bu sırada sahaya yabancı maddeler atıldı.

İskoçya Futbol Federasyonundan (SFA) yapılan açıklamada, "Federasyon, bugün Ibrox Stadı'nda İskoçya Kupası çeyrek final maçının ardından oyun alanına giren taraftarların davranışlarını kınamaktadır. Protokol doğrultusunda derhal bir soruşturma yürütülecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Rangers-Celtic Maçında Arbede



    
