Rangers, Old Firm derbisinde Celtic'i 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde Rangers, Ibrox Stadı'nda konuk ettiği Celtic'i 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Dan Neil'in iki golü ve Kevin Kelsy'nin golüyle kazanan Rangers, Aberdeen, Hearts ve Hibernian'ın ardından yarı finale adını yazdıran son takım oldu.
İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Celtic'i 3-0 yenen Rangers yarı finale yükseldi.
Ibrox Stadı'nda oynanan "Old Firm" derbisinde ev sahibi ekip, 23. dakikada Dan Neil'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Rangers, 59. dakikada Kevin Kelsy ve 76. dakikada Dan Neil'in golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Rangers; Aberdeen, Hearts ve Hibernian'ın ardından yarı finale adını yazdıran son takım oldu.
Kaynak: AA
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