Rangers'tan Ibrox'ta İftar Organizasyonu - Son Dakika
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Spor

Rangers'tan Ibrox'ta İftar Organizasyonu

Rangers\'tan Ibrox\'ta İftar Organizasyonu

Rangers, Ibrox Stadyumu'nda 250 kişilik iftar etkinliği düzenleyerek taraftarları bir araya getirdi.

19.03.2025 11:21
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İskoçya ekibi Rangers, iç saha maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu'nda iftar organizasyonu düzenlendi. Stadyumda oruçlarını açan taraftalar, daha sonra kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldı.

İskoçya Ligi takımlarından Rangers, Ramazan ayı dolayısıyla Ibrox Stadyumu'nda iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Programa Rangers CEO'su Patrick Stewart ve Rangers Yardım Vakfı Genel Müdürü Connal Cochrane'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi katıldı. Oruçlarını açmak için stadyuma gelen taraftarlar, daha sonra kendilerine ayrılan bölümde namaz kılarak dua etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Rangers'tan Ibrox'ta İftar Organizasyonu - Son Dakika

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