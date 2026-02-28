Rayo Vallecano, Bilbao ile Beraber Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rayo Vallecano, Bilbao ile Beraber Kaldı

28.02.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rayo Vallecano, LaLiga'da Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı, Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

LaLiga'nın 26. haftasında Rayo Vallecano, Vallecas Stadı'nda Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip, Jorge de Frutos'un 35. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Athletic Bilbao, bu gole 47. dakikada Inaki Williams ile karşılık verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Athletic Bilbao 35, Rayo Vallecano ise 27 puana yükseldi.

Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 12 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

Kaynak: AA

Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rayo Vallecano, Bilbao ile Beraber Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Bill Clinton’dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

19:38
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:58
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 20:07:51. #7.13#
SON DAKİKA: Rayo Vallecano, Bilbao ile Beraber Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.