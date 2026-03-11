Rayo Vallecano Samsunspor'a Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rayo Vallecano Samsunspor'a Hazır

Rayo Vallecano Samsunspor\'a Hazır
11.03.2026 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı.

İSPANYA temsilcisi Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak karşılaşmanın taktik çalışması gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Rayo Vallecano, Samsunspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rayo Vallecano Samsunspor'a Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail’in Beyrut’taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti İran: İsrail'in Beyrut'taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti
Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü
ABD’li Senatör: İran’a asker gönderme yolunda ilerliyoruz ABD'li Senatör: İran'a asker gönderme yolunda ilerliyoruz
Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü
Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz İşte sebebi Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 20:10:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Rayo Vallecano Samsunspor'a Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.