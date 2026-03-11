Rayo Vallecano Samsunspor\'a Hazır

İSPANYA temsilcisi Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarın oynanacak karşılaşmanın taktik çalışması gerçekleşti.