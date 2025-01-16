Razgatlıoğlu, MotoGP İstiyor - Son Dakika
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Razgatlıoğlu, MotoGP İstiyor

Razgatlıoğlu, MotoGP İstiyor

Toprak Razgatlıoğlu, iyi bir kontrat gelirse MotoGP'de yarışmayı istiyor. Şu an Superbike'a odaklı.

16.01.2025 11:55
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Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, sezon sonunda iyi kontrat gelmesi durumunda MotoGP'de yarışmak istediğini söyledi.

Almanya'da, takımı BMW'nin lansmanına katılan Toprak Razgatlıoğlu, yeni motosikletini teslim aldığı tanıtımda AA muhabirinde değerlendirmelerde bulundu.

Organizasyonda yeni dönemde "1" numarayla yarışacağı motosikletin tanıtıldığını anlatan şampiyon pilot, aynı zamanda dayanıklılık takımının da kendileriyle lansmanda yer aldığını ifade etti.

Toprak, "Onlar 8 saat ve 24 saat yarışlarına giriyorlar. Yeni sürücüler de burada olacak. Geçen sene de böyle bir şey yapmıştık ama bu sene daha farklı oluyor. BMW artık dünya şampiyonu olduğu için daha farklı bir atmosfer var. İlk seneden BMW'nin bir parçası olduk ve dünya şampiyonluğu yaşadık. Gerçekten mutluluk verici. Bu şekilde çoğu kişi hem motosikleti hem de BMW'yi daha çok sevmeye başladı. İnşallah ilerleyen senelerde motor sporlarını daha çok sevdiririz." diye konuştu.

"Şu anda Superbike'a odaklanıyorum"

Enduro yaparken parmağını kıran başarılı sporcu, geçen hafta operasyon geçirdiğini, tam anlamıyla 1 ya da 2 hafta sonra hazır olacağını ifade etti.

Elinin durumunun 2 hafta sonra değerlendirileceği bilgisini veren Toprak Razgatlıoğlu, "Bu sırada testler var ama bu testlere katılamayacağım. Belki Portekiz'deki teste yetişirim. Eğer yetişirsem orada kullanırım, yetişemezsem Avustralya'ya kalacak her şey. Avustralya'da yarıştan önce bir testimiz var. En kötü şartlarda kendimi oraya hazır edeceğim." ifadelerini kullandı.

Sezonda hedefinin yeniden dünya şampiyonluğu olduğunu ancak öncesinde birincilik kazanamadığı pistleri ilk sırada tamamlamak istediğini vurgulayan Razgatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sezon BMW ile anlaşmam bitiyor. ya 6. ayda ya da 7. ayda ne yapacağım belli olacak. MotoGP'de görüştüğümüz takımlar var. Ancak bize iyi bir anlaşma gerekiyor. Herhangi bir anlaşmayla MotoGP'ye gitmek saçma olur. Şu anda Superbike'ta anlaşmamız çok iyi. Eğer MotoGP'ye iyi kontratla geçersek bunu çok isterim. Her şeyi zamanla göreceğiz. Şu anda yarıştığım Superbike'a odaklanıyorum. Bu sene '1' numarayı kullanacağım. Tekrar dünya şampiyonu olmamız lazım. Bu yüzden şu anda odaklandığım yer burası. Diğer taraf, Kenan (Sofuoğlu) abinin mücadele vereceği yer. Herkes bizi MotoGP'de görmek istiyor, inşallah gideriz."

"İnşallah MotoGP'ye gideriz"

Elde ettiği şampiyonluğun ardından herkesin kendisine büyük destek verdiğini söyleyen Razgatlıoğlu, bu durumdan mutlu olduğunu aktardı.

Destek verenlere teşekkür eden Razgatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal medyada bir şey paylaşınca herkesin yorumlarına bakmaya çalışıyorum. Kimse kötü bir yorum yazmıyor, herkes çok mutlu. Bu da bize güç veriyor. Ben de gurur duyuyorum. Sadece dünya şampiyonluğu elde etmek değil iyi bir insan olmaya da çalışıyorsunuz. O yüzden şu anda her şey gayet güzel gidiyor, inşallah da böyle gider. Benim en çok önem verdiğim konu dünya şampiyonluğundan öte karakterim ve duruşum. Kazanıyorken herkes sever sizi ama asıl kaybediyorken nasıl olacak? Şu anda kazanıyoruz, herkes mutlu ve bu şekilde sürmesini isteriz. Önümüzde 10 yıl daha var. İnşallah MotoGP'ye gideriz, daha fazla dünya şampiyonluğu kazanırız, yeni bir tarih yazarız."

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Almanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Razgatlıoğlu, MotoGP İstiyor - Son Dakika

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