RB Karesi Tekstil'den Bursaspor'a destek - Son Dakika
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RB Karesi Tekstil'den Bursaspor'a destek

13.05.2022 08:49
RB Karesi Tekstil'den Bursaspor'a destek

Bursaspor kulübü tarafından başlatılan "Armana Sarıl" kampanyasına RB Karesi Tekstil Firması ve Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz'dan destek geldi.

Bursaspor kulübü tarafından başlatılan "Armana Sarıl" kampanyasına RB Karesi Tekstil Firması ve Firma Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz'dan destek geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor 2. Başkanı Talha Timur Han, RB Karesi Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz'a desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Destekleri için RB Karesi Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz'a teşekkür ederiz. İlimizin önemli sanayicilerinden RB Karesi Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz, Bursaspor kulübü tarafından başlatılan "Armana Sarıl" kampanyasına destek vermek isteklerini belirterek kulübümüze ulaştı. Bu örnek davranışı için hem kendilerine teşekkür etmek hem de ziyaret etmek istedik. Bu vesile ile tüm sanayicilerimizi kulübümüzün kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

RB Karesi Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bayduz ise "Ziyaretleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor 2. Başkanı Talha Timur Han'a teşekkür ederiz, Bursaspor hem şehrimiz hem de bizim için çok önemli. Biz firma olarak kulübümüz tarafından başlatılan "Armana Sarıl" kampanyasına destek vermek istedik. İnşallah bu zorlu günler geride kalacak ve Bursaspor'umuz hak ettiği Süper Lige tekrar çıkacak. Biz firma olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. - BURSA

RB Karesi Tekstil'den Bursaspor'a destek
RB Karesi Tekstil'den Bursaspor'a destek

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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