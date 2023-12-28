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Real Betis, Isco ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Real Betis, Isco ile sözleşme yeniledi

Real Betis, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele eden takımlardan biri olan Real Betis, orta saha oyuncusu Isco ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. Isco, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya transfer olmuş ancak burada fazla forma şansı bulamamıştı. Bu sezon ise Real Betis formasıyla 23 maça çıkan Isco, 3 gol atmıştır.

Real Betis, Isco ile sözleşme yeniledi
28.12.2023 - 21:57,
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İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Betis, orta saha oyuncusu Isco ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaz transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya giden ancak fazla forma şansı bulamayan Isco, bu sezon Real Betis ile tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 3 gol attı.

Kaynak: AA
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