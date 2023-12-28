Real Betis, Isco ile sözleşme yeniledi

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Betis, orta saha oyuncusu Isco ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaz transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya giden ancak fazla forma şansı bulamayan Isco, bu sezon Real Betis ile tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 3 gol attı.