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Real Madrid, Almeria'yı 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Real Madrid, Almeria'yı 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Almeria ile oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen son dakikalarda bulduğu golle 3-2 galip geldi. Bu sonuçla Real Madrid, liderliğini sürdürdü.

Real Madrid, Almeria\'yı 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü
21.01.2024 - 21:04,
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La Liga'nın 21. haftasında Almeria ile karşılaşan Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

İspanya La Liga'nın 21. hafta maçında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria ile karşılaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı Madrid ekibi, son dakikalarda bulduğu golle 3-2 kazandı. Madrid, karşılaşmaya adeta kabusla başladı. Henüz maçın 1. dakikasında Almeria, Ramazani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde bu kez Edgar Gonzalez ağları havalandırıp Almeria'nın devreye 2-0 önde girmesini sağladı.

Mücadelenin ikinci yarısında ise Real Madrid oyuna ağırlığını koydu. Genç oyuncu Jude Bellingham'ın 52. dakikada penaltıdan kaydettiği golle eflatun-beyazlılar farkı bire indirdi. 67. dakikada Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior attığı golle beraberliği getirdi. Real Madrid, 90+9. dakikada ise Dani Carvajal'ın golüyle skoru lehine çevirmeyi bildi ve karşılaşma 3-2 sona erdi. Bu skorun ardından puanını 51'e çıkaran Madrid ekibi liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'de yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler, bu maçta da süre bulamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Real Madrid, Almeria'yı 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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