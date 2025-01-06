İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Deportiva Minera ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Cartagonova Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Alberola Rojas düdük çaldı. Konuk ekip Real Madrid, maçı 5-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Federico Valverde, 13'üncü dakikada Eduardo Camavinga, 28 ile 88'inci dakikada Arda Güler ve 55'inci dakikada Luka Modric attı.
Son Dakika › Spor › Real Madrid, Arda Güler'in Golleriyle Kral Kupası'nda Turu Geçti - Son Dakika
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