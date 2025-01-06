Real Madrid, Arda Güler'in Golleriyle Kral Kupası'nda Turu Geçti - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, Arda Güler'in Golleriyle Kral Kupası'nda Turu Geçti

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Milli futbolcu Arda Güler, maça damgasını vurarak iki gol attı.

06.01.2025 22:58
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REAL Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Deportiva Minera'yı 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Bu maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, attığı iki gol ile galibiyette önemli rol oynadı.

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Deportiva Minera ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Cartagonova Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Alberola Rojas düdük çaldı. Konuk ekip Real Madrid, maçı 5-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Madrid temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Federico Valverde, 13'üncü dakikada Eduardo Camavinga, 28 ile 88'inci dakikada Arda Güler ve 55'inci dakikada Luka Modric attı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Real Madrid, Arda Güler'in Golleriyle Kral Kupası'nda Turu Geçti - Son Dakika
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