Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Arda Güler, oyuncumuzun sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatmak üzere anlaşmaya vardı" denildi. Açıklamada Arda Güler'in Real Madrid'e Temmuz 2023'te 18 yaşındayken katıldığı ve dört sezon boyunca 126 maça çıktığı belirtildi. Ayrıca Güler'in Real Madrid formasıyla 1 Şampiyonlar Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası kazandığı kaydedildi.38 kez Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen Arda Güler'in ayrıca Eylül ayında 2025-2026 Şampiyonlar Ligi'nin "Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görüldüğü vurgulandı.

Kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda da "Tarih yazılacak" denildi ve Arda Güler'in görüntüleri yer aldı. Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan Arda Güler, 16 yaşında iken ilk kez Fenerbahçe A Takımı'nda forma giydi. 19 Ağustos 2021'de UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Fenerbahçe'nin HJK Helsinki'yi 1-0 yendiği karşılaşmada 66. dakikada oyuna girdi.Arda Güler, 13 Mart 2022'de Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-2 yendiği maçta attığı golle, kulübün tarihinde lig maçlarındaki en genç golcüsü olmuştu. Aynı maçta bir de asist yapan Arda Güler, o dönem 17 yaşındaydı. Arda Güler, 19 Kasım 2022'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanan maçta ilk kez milli takım forması giymiş, dördüncü milli maçında Galler karşısında fileleri havalandırmıştı.