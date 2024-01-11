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Real Madrid, Atletico Madrid'i yenerek finale yükseldi - Son Dakika
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Real Madrid, Atletico Madrid'i yenerek finale yükseldi

İspanya Süper Kupa'da oynanan derbide Real Madrid, normal süresi 3-3 biten maçın uzatma devrelerinde Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale yükseldi. Real Madrid, finalde Barcelona veya Osasuna ile karşılaşacak.

Real Madrid, Atletico Madrid\'i yenerek finale yükseldi
11.01.2024 - 01:11,
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İspanya Süper Kupa'da oynanan derbide Real Madrid, normal süresi 3-3 biten maçın uzatma devrelerinde Atletico Madrid'i 5-3 yenerek finale yükseldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan yarı final maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaştı.

Atletico Madrid'de 6. dakikada Mario Hermoso ve 37. dakikada Antoine Griezmann, Real Madrid'de ise 20. dakikada Antonio Rüdiger ve 29. dakikada Ferland Mendy'nin golleriyle ilk devre 2-2 eşitlikle sona erdi.

Rüdiger'in 78. dakikada kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçen Atletico Madrid, bu üstünlüğünü koruyamadı. Dani Carvajal'in 85. dakikada bulduğu golle durumu 3-3 yapan Real Madrid, maçı uzatma devrelerine taşıdı.

Real Madrid, 116. dakikada Stefan Savic'in kendi kalesine ve 120+2. dakikada Brahim Diaz'ın attığı gollerle mücadeleden 5-3 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Bu arada milli futbolcu Arda Güler, 112. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna girdi.

Öte yandan Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 174. golünü attı ve Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Barcelona ile Osasuna arasında bugün yapılacak diğer yarı final maçının galibi, 14 Ocak'taki finalde Real Madrid'in rakibi olacak.

Kaynak: AA
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