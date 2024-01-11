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Real Madrid, Atletico Madrid'i yenerek finale yükseldi - Son Dakika
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Real Madrid, Atletico Madrid'i yenerek finale yükseldi

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Çağlar Söyüncü'lü Atletico Madrid'i uzatmalarda bulduğu 2 golle 5-3 yenerek adını finale yazdırdı. Arda, maçta forma giydiği için çok mutlu olduğunu belirtti ve finalde kiminle oynayacaklarına bakmaksızın kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Ayrıca Arda, milli takımı özlediğini ve yeni jenerasyonun güzel işler yapacağına inandığını ifade etti.

Real Madrid, Atletico Madrid\'i yenerek finale yükseldi
11.01.2024 - 10:28,  Güncelleme: 10:29
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Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası yarı finalinde Çağlar Söyüncü'lü Atletico Madrid'i uzatmalarda bulduğu 2 golle 5-3 yenerek adını finale yazdırdı. Arda, müsabakanın 112'nci dakikasında Federico Valverde'nin yerine oyuna girerek, bu sezonki ikinci maçında forma giydi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Arda Güler, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Bugün benim ilk kupa maçımdı. Son 10 dakika oyuna dahil oldum. Çok mutluyuz. Burada çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamı var. Finalde rakip fark etmez. Real Madrid olduğumuz için kim gelirse gelsin kazanmak için oynayacağız. Umarım kupayı da alırız" diye konuştu.

Arda, 5-6 aylık bir sakatlıktan çıktığını anımsatarak, "Hocamız beni hemen kadroya aldı ve oynattı. Güvenini bana sürekli ifade ediyor. Böyle devam edersem her şey daha iyi olacak. Türkiye'den de çok büyük destek var. Hepsine teşekkür ederim, inşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"HAYALİMİN DAHA ÇOK BAŞINDAYIM"

Real Madrid'de çok kaliteli bir oyuncu grubunun olduğunun altını çizen Arda, "Hayalimin daha çok başındayım, çok oynamıyorum. İnanılmaz gidiyoruz, burası Real Madrid ve çok kaliteli bir kadro var. Umarım onların bir parçası olmaya devam ederim" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMI ÖZLEDİM"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilişkin de Arda, şunları kaydetti:

"Çok özledim orada oynamayı. Yeni bir jenerasyon var. Yeni bir hocamız var. Onlar için de her şey çok güzel gidiyor. Umarım yazın her şey çok daha güzel olacak. Umarım orada çok güzel işler yapabiliriz."

Kaynak: DHA
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