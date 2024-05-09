Real Madrid, Bayern Münih'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
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Real Madrid, Bayern Münih'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

Real Madrid, Bayern Münih\'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i 2-1 yenen Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu. Real Madrid'in ev sahipliğinde oynanan maçta, Joselu'nun son dakika golüyle Real Madrid finale çıktı. Final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

09.05.2024 00:15
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i 2-1 yenen Real Madrid, finalde Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid, sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Tempolu başlayan mücadelede ilk tehlikeli atak Real Madrid'den geldi. 13. dakikada Vinicius Junior'ın şutunda yan direkten dönen topu kaleci Neuer kontrol etti.

Bayern Münih, 29. dakikada İngiliz yıldızı Harry Kane ile gole yaklaştı. Kane'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda çektiği sert şutta, kaleci Lunin son anda topu kornere çeldi.

Real Madrid'in yine etkili başladığı ikinci yarının 68. dakikasında gelişen ani Bayern Münih atağında, ceza alanına sol çaprazdan giren Alphonso Davies, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Maç boyunca çok etkili bir performans ortaya koyan Vinicius Junior'ın 88. dakikada uzaktan şutunda kaleci Neuer topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Joselu'nun vuruşunda, skora denge geldi: 1-1.

90+1. dakikada Real Madrid, ikinci golü buldu. Ceza alanı içinde Rudiger'in sol taraftan içeriye çıkardığı topu yine Joselu tamamladı ve takımına final biletini getiren golü attı: 2-1.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez bir yarı final maçında oyuna sonradan giren oyuncular üç gol attı.

14 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı konumundaki Real Madrid, finalde bir başka Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

Final maçı, 1 Haziran Cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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