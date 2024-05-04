Real Madrid, Cadiz'i mağlup ederek şampiyonluğa çok yaklaştı - Son Dakika
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Real Madrid, Cadiz'i mağlup ederek şampiyonluğa çok yaklaştı

Real Madrid, Cadiz\'i mağlup ederek şampiyonluğa çok yaklaştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında lider Real Madrid, Cadiz'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı. Arda Güler'in ilk defa Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarının karşısına çıktığı maçta, Real Madridli taraftarlar genç futbolcuyu alkışladı. Real Madrid, Girona-Barcelona maçında Barcelona'nın galip gelememesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

04.05.2024 19:27
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında lider Real Madrid sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 3-0 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

Real Madrid'de ilk yılını geçiren ve sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıkların ardından toparlanarak forma almaya başlayan milli futbolcu Arda Güler, ilk defa Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarının karşısına ilk 11'de sahaya çıktı.

Geçen hafta ligdeki Real Sociedad maçından sonra ikinci kez ilk 11'de oynayan Arda, 66. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Sahada kaldığı sürede ilk yarıda rakibine attığı çalım ve rakip ceza sahası önünde Modric'e verdiği topuk pasıyla Bernabeu'yu dolduran 72 bin 654 Real Madridli taraftardan alkış alan 19 yaşındaki Arda'nın takım arkadaşlarından az pas aldığı görüldü.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, son oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Bayern Münih maçına göre ilk 11'deki 10 futbolcusunu değiştirirken, sadece defans oyuncusu Nacho yerini korudu.

Real Madrid'de en büyük yenilik yaklaşık 9 ay süren sakatlıktan çıkan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'in ilk 11'de yer alması oldu.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Brahim Diaz (Dk. 51), Arda Güler'in yerine oyuna girdikten bir dakika sonra rakip ağları havalandıran Bellingham (Dk. 68) ve uzatmalarda Joselu (Dk. 90+3) oldu.

Puanını 87'ye çıkartan Real Madrid, bu akşam oynanacak Girona- Barcelona maçında Barcelona'nın galip gelememesi halinde ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Real Madrid, 73 puanlı Barcelona'nın galip gelmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Granada maçını kazanması halinde 36. lig şampiyonluğunu kazanmış olacak.

Madrid taraftarı, Cadiz maçının sonlarından itibaren "şampiyon, şampiyon" tezahüratlarıyla takımlarının bu sezonki başarılarını şimdiden kutlamaya başladı.

Diğer yandan 26 puanlı Cadiz, alt lige düşme hattının olduğu 18. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid, Cadiz'i mağlup ederek şampiyonluğa çok yaklaştı - Son Dakika

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