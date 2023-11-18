İspanyol devi Real Madrid, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl uzatmak istiyor.
Relevo'da yer alan habere göre, eflatun-beyazlı takım, teknik direktörü Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.
Kulüp başkanı Florentino Perez, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Real'den ayrılmayı düşünen Carlo'yu bu isteğinden vazgeçirmeye çalışacak.
Real'deki ikinci döneminde 134 maça çıkan Ancelotti, söz konusu maçlarda 94 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.
Son Dakika › Spor › Görüşmeler başladı bile! Real Madrid, Ancelotti hakkındaki kararını resmen veriyor - Son Dakika