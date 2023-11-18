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Görüşmeler başladı bile! Real Madrid, Ancelotti hakkındaki kararını resmen veriyor - Son Dakika

Görüşmeler başladı bile! Real Madrid, Ancelotti hakkındaki kararını resmen veriyor

Real Madrid, sezon sonu sözleşmesi sona erecek teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı planlıyor. Başkan Florentino Perez, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Real'den ayrılma düşüncesi bulunan Ancelotti'yi bu isteğinden vazgeçirmeye çalışacak.

18.11.2023 19:02  - Güncelleme: 19:06

İspanyol devi Real Madrid, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Carlo Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl uzatmak istiyor.

2 YIL UZATACAKLAR

Relevo'da yer alan habere göre, eflatun-beyazlı takım, teknik direktörü Ancelotti'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istiyor.

BAŞKAN DEVREDE

Kulüp başkanı Florentino Perez, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Real'den ayrılmayı düşünen Carlo'yu bu isteğinden vazgeçirmeye çalışacak.

Real Madrid, Carlo Ancelotti hakkındaki kararını veriyor

REAL KARNESİ

Real'deki ikinci döneminde 134 maça çıkan Ancelotti, söz konusu maçlarda 94 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

Real Madrid, Carlo Ancelotti hakkındaki kararını veriyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Brezilya Milli Takımı, Florentino Perez, Carlo Ancelotti, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Görüşmeler başladı bile! Real Madrid, Ancelotti hakkındaki kararını resmen veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüşmeler başladı bile! Real Madrid, Ancelotti hakkındaki kararını resmen veriyor - Son Dakika
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