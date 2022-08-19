Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi - Son Dakika
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi

19.08.2022 16:35

Real Madrid'de kadro düşünülmeyen Eden Hazard için Galatasaray'ın adım attığı iddia edildi. 2019 yılında Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euroya transfer olan Belçikalı yıldız için eflatun-beyazlıların, en az 40 milyon euro istemesi transferin gerçekleşmesi için en büyük engel. Real Madrid'in istediği bonservis sonrası sarı-kırmızılıların Hazard'ı kiralama formülüne gidebileceği belirtiliyor.

Dries Mertens, Lucas Torreira ve Seferovic gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, asıl bombayı patlatmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Hazard'ın peşinde olduğu iddia edildi.

REAL MADRID, HAZARD'I GÖZDEN ÇIKARDI

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Galatasaray, Real Madrid'in gözden çıkardığı Eden Hazard'ı transfer etmek için harekete geçti. Ancelotti'nin kadroda düşünmediği Belçikalı yıldız için gelecek tekliflere açık olan eflatun-beyazlılar, futbolcuyu düşük bir bonservis ile bırakmayı düşünmüyor.

EN AZ 40 MİLYON EURO

2019'da Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euroya transfer olan Eden Hazard için eflatun-beyazlılar, 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Bu durum Galatasaray'ın önündeki en büyük engel olarak görülürken sarı-kırmızılıların kiralama formülüne gidebileceği öne sürüldü.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi - Son Dakika


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