Real Madrid'de Kavga Cezası

08.05.2026 18:55
Valverde ve Tchouameni, kavga nedeniyle 500'er avro ceza aldı ve özür diledi.

Real Madrid Kulübü, Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga etmesi nedeniyle her iki futbolcuya 500 biner avro para cezası verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Disiplin soruşturmasının ardından her iki oyuncu da bugün soruşturma yetkilisi huzuruna çıktı. Oyuncular, yaşananlardan dolayı derin üzüntülerini dile getirdi ve birbirlerinden özür diledi." bilgisi verildi.

Futbolcuların; kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilediği belirtilen açıklamada, "Her iki oyuncu da Real Madrid'in uygun gördüğü her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını belirtti." denildi.

Açıklamada, "Bu koşullar altında Real Madrid, iki oyuncuya da 500 biner avro tutarında para cezası uygulama kararı alarak ilgili iç prosedürleri sonuçlandırmıştır." ifadesi kullanıldı.

Real Madrid, dün yaptığı açıklamada, iki yıldız oyuncunun antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurmuştu.

LaLiga'da 10 Mayıs Pazar günü, Barcelona-Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.

Kaynak: AA

Futbol, Spor, Son Dakika

