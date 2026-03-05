Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar - Son Dakika
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

05.03.2026 15:35
Real Madrid'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası soyunma odasında kriz çıktığı iddia edildi. İspanyol basını, bazı oyuncuların milli futbolcu Arda Güler'i suçladığını yazdı. Arda'nın oyun temposunu düşürdüğü ve bireysel oynadığı eleştirileri gündeme geldi.

La Liga'da üst üste puan kayıpları yaşayan Real Madrid'de soyunma odasında kriz çıktığı iddia edildi. İspanyol basını, son haftalardaki kötü sonuçların ardından bazı oyuncuların faturayı milli futbolcu Arda Güler'e kestiğini yazdı.

GETAFE MAĞLUBİYETİ SONRASI TEPKİLER

Real Madrid'in sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup olmasının ardından takım içinde huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü. Lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen eflatun-beyazlı ekipte bazı oyuncuların Arda Güler'i eleştirdiği iddia edildi.

"OYUNU YAVAŞLATIYOR" ELEŞTİRİSİ

İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre, Getafe maçında 69 dakika sahada kalan Arda Güler hakkında soyunma odasında bazı çatlak sesler yükseldi. Haberde, bazı oyuncuların Arda'nın topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünü düşündüğü ve takımın hücum akışını olumsuz etkilediğini savunduğu aktarıldı.

Ayrıca milli futbolcunun Kylian Mbappe ve Vinicius Junior başta olmak üzere takım arkadaşlarıyla yeterli bağlantıyı kuramadığı ve bazı pozisyonlarda fazla bireysel davrandığı yönünde eleştiriler yapıldığı öne sürüldü.

"SABIR TÜKENMEYE BAŞLIYOR"

Haberde Arda Güler'in henüz 20 yaşında olduğuna dikkat çekilirken, genç oyuncunun gelişime açık olduğu ancak takım içinde sabrın azalmaya başladığı yönünde yorumlar yapıldığı belirtildi. Bu sezon Real Madrid formasıyla 40 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol atıp 12 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Resul Bey Resul Bey:
    Arda olmayınca 5 atıyorlar da bizim mi haberimiz yok?? 16 1 Yanıtla
  • Su19785507+ Su19785507+:
    arda kesinlikle real madrşd de kalıcı bir futbolcu olamaz 4 11 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Arda balonu, söndü galiba?? 3 7 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    ardayla olmaz.. reale 25 saglam adam lazim mpapeyide gonderin acil.o gol atacak diye takim rezil oldu 1 4 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Kapasite bu kadar fazlası olmaz ! 0 1 Yanıtla
SON DAKİKA: Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
