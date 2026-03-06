Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Real Madrid\'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı
06.03.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin kulüp doktorlarına güvenmeyip Fransa'da tedavi olmayı tercih etmesi yönetimle arasında gerilim yarattı.

Real Madrid'de yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile kulüp yönetimi arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. Dizindeki sakatlık nedeniyle tedavi gören Fransız yıldızın kulüp doktorlarına güvenmeyerek Fransa'da tedavi olmayı tercih etmesi kriz yarattı.

SAĞLIK EKİBİYLE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Cadena SER'in haberine göre Real Madrid sağlık ekibi, Mbappe'nin dizindeki sorunun ciddi olmadığını ve yıldız oyuncunun kısa süre içinde sahalara dönebileceğini düşünüyor. Ancak 27 yaşındaki futbolcunun bu değerlendirmeye ikna olmadığı ve kulüp doktorlarına güvenmediği öne sürüldü.

FRANSA'DA TEDAVİ OLMAYI TERCİH ETTİ

Tedavi sürecini kendi kontrolünde yürütmek isteyen Mbappe'nin İspanya'dan ayrılarak Fransa'ya gittiği belirtildi. Bu kararın kulüp yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve taraflar arasında güven sorunu oluştuğu ifade edildi.

YAPTIRIM İDDİASI GÜNDEMDE

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Real Madrid yönetimi, yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle oyuncuya karşı bazı yaptırımları gündemine alabilir. Kulüp cephesinin, bu durumun takım disiplinini olumsuz etkilemesinden endişe ettiği belirtiliyor.

SAHADA YILDIZ PERFORMANS

Yaşanan gerilime rağmen Mbappe'nin sahadaki performansı dikkat çekiyor. Fransız yıldız, 2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 38 gol ve 6 asist kaydederek 44 gole doğrudan katkı sağladı.

Kylian Mbappe, Real Madrid, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erfa null erfa null:
    gollerin çoğunu penaltı dan atti 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İran Putin’i arayıp yardım istedi mi Merak edilen soru yanıt buldu İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
Fatma Nur Çelik’in adı okulunda yaşatılacak Fatma Nur Çelik'in adı okulunda yaşatılacak
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

12:28
’’Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor’’ sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
''Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?'' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:45:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.