Real Madrid, Denzel Dumfries'i Transfer Etti - Son Dakika
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Real Madrid, Denzel Dumfries'i Transfer Etti

Real Madrid, Denzel Dumfries\'i Transfer Etti
05.07.2026 13:41
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Real Madrid, Inter'den Denzel Dumfries ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı. 8 kupa kazandı.

İspanyol ekibi Real Madrid, Inter'de forma giyen Hollandalı futbolcu Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid; Bernardo Silva, Marc Cucurella ve Ibrahima Konate'nin ardından Denzel Dumfries ile de anlaşma sağladı. Eflatun-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalyan ekibi Inter ile Dumfries'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyuruldu.

İspanyol temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda PSV'den Inter'e transfer olan Dumfries, 5 sezonda 207 maçta görev yaparken, 27 gol ve 28 asistlik katkı sağladı. Hollandalı futbolcu burada 2'si Serie A şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazandı.

Denzel Dumfries, Hollanda Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Real Madrid, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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