İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
Lider Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Aurelien Tchouameni attı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.
Başkent temsilcisi bu galibiyetin ardından puanını 78'e çıkarırken, Mallorca 31 puanda kaldı.
Günün diğer mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Girona'yı 3-1 yendi.
Ev sahibi ekibin gollerini Antoine Griezmann (2) ve Angel Correa atarken, Girona'nın tek golünü Artem Dovbyk kaydetti.
Son Dakika › Spor › Real Madrid, deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?