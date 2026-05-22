Real Madrid EuroLeague Finaline Yükseldi

Real Madrid: 90-105

İSTANBUL, -

SALON: Telekom Center

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Mehdi Difallah, Olegs Latisevs

VALENCIA BASKET: Badio 6, Taylor 11, Reuvers 15, Pradilla 15, de Larrea 3, Key 13, Montero 15, Moore, Sako 6, Thompson 3, Costello 3

REAL MADRİD: Lyles 17, Abalde 5, Campazzo 8, Okeke 5, Procida, Hezonja 25, Maledon 12, Almansa, Deck 16, Garuba 2, Llull, Feliz 15

1'İNCİ PERİYOT: 28-26

DEVRE: 56-62

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-86

EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket ile Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçla yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Atina'da oynanacak.