Real Madrid FIFA Kıtalararası Kupa'yı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Real Madrid FIFA Kıtalararası Kupa'yı Kazandı

Real Madrid, Pachuca'yı 3-0 yenerek 2024 yılına 5. kupasıyla girdi. Arda Güler de kupa sevincine ortak oldu.

18.12.2024 22:47
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Stat: Lusail

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Real Madrid: Courtois, Vazquez (Dk. 88 Asencio), Tchouameni, Rudiger, Garcia, Valverde, Camavinga (Dk. 61 Ceballos), Rodrygo (Dk. 70 Modric), Bellingham (Dk. 88 Arda Güler), Vinicius Junior, Mbappe (Dk. 61 Diaz)

Pachuca: Moreno, Rodriguez (Dk. 75 Sanchez), Barreto, Arroyo, Gonzalez, Montiel, Pedreza, Bautista (Dk. 75 Mena), Deossa (Dk. 88 Hernandez), Idrissi (Dk. 88 Dominguez), Rondon

Goller: Dk. 37 Mbappe, Dk. 53 Rodrygo, Dk. 84 Vinicius Junior (Penaltıdan) (Real Madrid)

Sarı kartlar: Dk. 51 Pedreza, Dk. 90+3 Rondon (Pachuca)

Katar'ın başkenti Doha'da oynanan FIFA Kıtalararası Kupa'sını, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazandı.

Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Real Madrid baskılı başladı. Pachuca'ya ön alanda baskı yapan Real Madrid, rakibinin yarı sahasından çıkmasına izin vermedi. Kanatları etkili kullanan Real Madrid, ilk yarının tamamında oyunun kontrolünü elinde tuttu.

37. dakikada soldan gelişen Real Madrid atağında Bellingham'ın derinlemesine pasında savunma arkasında kaleci ile karşı karşıya kalan Vinicius Junior, attığı çalımla kaleciden sıyrılarak son çizgiden kale alanı içindeki Mbappe'ye pasını gönderdi. Yakın mesafeden boş ağları havalandıran Mbappe takımını öne geçirdi: 1-0

53. dakikada Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. Mbappe'nin pasında ceza yayının sağında topla buluşan Rodrygo, merkeze doğru ilerleyip ceza alanı ön çizgisinden kalenin sağ alt köşesine doğru yolladığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

81. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Vazquez, topu soluna çekmek isterken Idrissi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Jesus Valenzuela, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

84. dakikada Real Madrid'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Vinicius Junior'un ortaya doğru vuruşunda kaleci Moreno topa müdahale etse de gole engel olamadı: 3-0

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma Real Madrid'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece, Real Madrid, 2024 yılını İspanya LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı.

Öte yandan Lusail Stadı'ndaki mücadeleyi 67 bin 249 kişinin izlediği açıklandı.

Arda Güler, Real Madrid'de 5'inci kez kupa sevinci yaşadı

FIFA Kıtalararası Kupa'da 88. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid kariyerinde 5. kez kupa sevincine ortak oldu.

Real Madrid formasıyla daha önce LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşayan milli futbolcu, takımının FIFA Kıtalararası Kupa'yı da kazanmasıyla Real Madrid kariyerindeki 5. kupayı kazanmış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid FIFA Kıtalararası Kupa'yı Kazandı - Son Dakika

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