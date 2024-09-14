Real Madrid Futbol Okulu Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Real Madrid Futbol Okulu Antalya'da

Real Madrid Futbol Okulu Antalya\'da

Real Madrid Akademi, Antalya'da 4-17 yaş arası çocuklar için futbol eğitim programı başlattı.

14.09.2024 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid Akademi tarafından Antalya'da 4-17 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik futbol eğitim programı başlatıldı.

AICOSPORTS ile Nirvana Cosmopolitan iş birliğiyle hayata geçirilen ve genç futbolcular yetiştirmeyi hedefleyen program için Kundu Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

İspanyol teknik direktör Rafael Fernandez, toplantıda yaptığı konuşmada, Real Madrid Akademi'yi temsilen Antalya'da bulunduğunu söyledi.

Real Madrid metodolojisini Antalya'da uygulamak için sabırsızlandığını dile getiren Fernandez, "Programımız fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik gelişimi destekleyen 5 ana etik prensip doğrultusunda yapılandırıldı. Çocuklarımıza kazandıracağımız en önemli değerlerden biri de dostluğun gücü. Mesele sadece iyi oynamak ya da kupa kazanmak değil, dostluklar kazanıp aynı amaç uğruna mücadele etmek. Antalya'da Real Madrid'de top koşturan Arda Güler gibi genç yetenekler bulmayı umuyorum." diye konuştu.

Nirvana Hotels Genel Müdür Vekili Erhan Yakut da her zaman sporcuların ve genç yeteneklerin yanında olduklarını belirtti.

Futbolun sadece yetenekle değil, doğru eğitim ve stratejiyle ilgili olduğunu aktaran Yakut, "Real Madrid'in deneyimli antrenörleriyle çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Antalya'dan da neden dünyaca ünlü bir sporcu çıkmasın ki?" ifadelerini kullandı.

AICOSPORTS kurucusu İnanç Armitli de çocuk ve gençler için güzel bir program hazırladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Real Madrid, antalya, Kültür, Eğitim, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid Futbol Okulu Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:15:27. #1.11#
SON DAKİKA: Real Madrid Futbol Okulu Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement