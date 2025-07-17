Real Madrid\'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

İspanya ekibi Real Madrid'de orta sahada görev yapan yıldız oyuncu Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.

3 AY SAHALARDA UZAK KALACAK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle omzundan ameliyat edilen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 3 ay sahalardan uzak kalacak. Real Madrid Kulübü, Bellingham'ın uzun süredir sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Real Madrid'de 58 maça çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti. Piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.