İnişli çıkışlı dönemlerle dolu Real Madrid macerası sona eren Gareth Bale'in yeni adresi belli oldu.
ABD basınına göre, Los Angeles FC, Real Madrid'in eski yıldızıyla 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip, resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
32 yaşındaki Garet Bale, Real Madrid ile çıktığı 258 maçta, 106 gol ve 67 asist yapma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak - Son Dakika