Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak - Son Dakika
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Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak

25.06.2022 19:08

Real Madrid macerası biten Gareth Bale, MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer oldu. Deneyimli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak.

İnişli çıkışlı dönemlerle dolu Real Madrid macerası sona eren Gareth Bale'in yeni adresi belli oldu.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

ABD basınına göre, Los Angeles FC, Real Madrid'in eski yıldızıyla 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip, resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

GARETH BALE'İN REAL MADRİD KARİYERİ

32 yaşındaki Garet Bale, Real Madrid ile çıktığı 258 maçta, 106 gol ve 67 asist yapma başarısı gösterdi.

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