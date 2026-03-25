Real Madrid\'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in eski beslenme uzmanı Itziar Gonzalez'in açıklamaları futbol dünyasında dikkat çekti.
Gonzalez, İspanyol devinin oyuncular için kullanılacak takviyeleri belirlerken ChatGPT'nin ücretsiz sürümünden faydalandığını öne sürdü.
Eski uzman, "Real Madrid, ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü kullanarak 'Bu oyunculara hangi takviyeleri vermeliyiz' sorusunu soruyor. Ardından aldıkları cevaptaki takviyeleri kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Bu iddia kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı profesyonel kulüplerin bu tür yöntemlere başvurup başvurmadığını tartışmaya başladı. Real Madrid cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
