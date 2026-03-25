Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.03.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in eski beslenme uzmanı Itziar Gonzalez, kulübün oyuncular için hangi takviyeleri kullanacağını belirlemek için ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü kullandığını iddia etti. Bu iddia, futbol dünyasında tartışmalara neden oldu. Real Madrid tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Real Madrid'in eski beslenme uzmanı Itziar Gonzalez'in açıklamaları futbol dünyasında dikkat çekti.

ÇARPICI İDDİA

Gonzalez, İspanyol devinin oyuncular için kullanılacak takviyeleri belirlerken ChatGPT'nin ücretsiz sürümünden faydalandığını öne sürdü.

"SORUYU SORUP CEVABA GÖRE HAREKET EDİYORLAR"

Eski uzman, "Real Madrid, ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü kullanarak 'Bu oyunculara hangi takviyeleri vermeliyiz' sorusunu soruyor. Ardından aldıkları cevaptaki takviyeleri kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

FUTBOL DÜNYASINDA TARTIŞMA BAŞLATTI

Bu iddia kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı profesyonel kulüplerin bu tür yöntemlere başvurup başvurmadığını tartışmaya başladı. Real Madrid cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 10:25:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.