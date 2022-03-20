Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi! - Son Dakika
Üye Girişi

Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!

20.03.2022 14:26

Real Madrid'in 2019 yazında 115 milyon euroya transfer ettiği Eden Hazard, tarihin en büyük fiyaskosu oldu. Barcelona'ya karşılaşmasında da forma giyemeyecek isim, Real'deki tüm resmi maçlarda yalnızca 6 gol atan atmasıyla, "Tarihin en fiyasko transferi" olarak tanımlıyor.

El Clasico'da Eden Hazard yine forma giyemeyecek. Real Madrid'in 2019 yazında 115 milyon euroya transfer ettiği Eden Hazard, tarihin en fiyasko transferi olarak nitelendiriliyor.

Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı

RONALDO'NUN YERİNİ DOLDURACAKTI

Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurması için alınan Eden Hazard, 3 yılda tüm kulvarlarda 65 maça çıktı. Bu karşılaşmaların çoğunda oyuna sonradan dahil oldu. Yalnızca 6 gol katkısı verebildi.

Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı

1 DAKİKA BİLE OYNAMADI

Eden Hazard, transferinden bu yana Barcelona maçında 1 dakika bile süre almadı. Türkiye'deki Real Madrid hayranları Hazard için sert paylaşımlar yaptı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı
Tarihin en büyük fiyaskosu! 115 milyon euroya alındı, bir dakika bile oynamadı
YORUMLAR
500
Dünyanın en büyük futbol rekabeti El Clasico D-Smart'ta Dünyanın en büyük futbol rekabeti El Clasico D-Smart'ta La Liga'da El Clasico Heyecanı! La Liga'da El Clasico Heyecanı!

Eden Hazard, Real Madrid, El Clasico, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi! - Son Dakika


Son Dakika
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
14:23 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor
14:14 Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 14:33:37. #1.12#
SON DAKİKA: Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement