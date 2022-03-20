El Clasico'da Eden Hazard yine forma giyemeyecek. Real Madrid'in 2019 yazında 115 milyon euroya transfer ettiği Eden Hazard, tarihin en fiyasko transferi olarak nitelendiriliyor.
Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurması için alınan Eden Hazard, 3 yılda tüm kulvarlarda 65 maça çıktı. Bu karşılaşmaların çoğunda oyuna sonradan dahil oldu. Yalnızca 6 gol katkısı verebildi.
Eden Hazard, transferinden bu yana Barcelona maçında 1 dakika bile süre almadı. Türkiye'deki Real Madrid hayranları Hazard için sert paylaşımlar yaptı.
İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:
Son Dakika › Spor › Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi! - Son Dakika