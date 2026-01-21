Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı - Son Dakika
Spor

Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

Real Madrid\'in yeni hocası 6-1\'lik maç sonrası Arda\'yı yanına çağırdı
21.01.2026 10:50
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, sahasında Monaco'ya 6-1'lik farklı galibiyetle üstünlük sağladı. Maçın önemli isimlerinden biri olan Arda Güler'in performansı dikkat çekti. Genç futbolcunun asist yaptığı ve oyunu yönlendiren performansı övgü topladı. Maç sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın, Arda Güler'i yanına çağırarak, ''Beklediğimden daha iyisin, inanılmaz bir vizyonun var'' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Real Madrid, Monaco karşısında tarihi bir galibiyet alırken maç sonrası Arda Güler'le ilgili yaşananlar İspanya'da gündem oldu.

REAL MADRID SAHASINDA FARKLI KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları dokuz maçla başladı. Gecenin öne çıkan mücadelelerinden birinde Real Madrid, sahasında Monaco'yu ağırladı. İspanyol devi, karşılaşmadan 6-1'lik farklı galibiyetle ayrıldı.

GOL YAĞMURU BERNABEU'DA YAŞANDI

Real Madrid, ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 51. dakikada Mastantuono, 55. dakikada Kehrer'in kendi kalesine attığı gol, 63. dakikada Vinicius Jr ve 80. dakikada Jude Bellingham'ın golleriyle skoru 6-1'e taşıdı. Monaco'nun tek golü ise 72. dakikada Teze'den geldi.

ARDA GÜLER DETAYI GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in asist yaptığı ve performansıyla dikkat çektiği maçın ardından İspanyol basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Genç futbolcunun oyunu yönlendiren performansı övgü topladı.

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİSİN"

İddialara göre maçın son düdüğünün ardından Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'i yanına çağırarak, "Beklediğimden daha iyisin, inanılmaz bir vizyonun var" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Taylan Kayış Taylan Kayış:
    Malesef sene sonunda satış veya kiralama demek bu 1 2 Yanıtla
  • YoH null YoH null:
    yav boş muahbet arda ile alakası yok hangi maci izliyorsunuz arkadas siz kendim izledim olsa tamam da alakasız sürekli oynamasa da mükemmel diyorlar 0 1 Yanıtla
