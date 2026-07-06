Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Real Madrid ve Pedro Martinez, kendisinin 2028-2029 sezonunun sonuna kadar, yani önümüzdeki üç sezon boyunca kulübümüzün A takımının antrenörü olması konusunda anlaşmaya vardılar." denildi.
Son olarak Valencia'yı çalıştıran Martinez, 2017 ve 2025 sezonlarında Avrupa Kupası'nda (EuroCup), 2026 sezonunda ise Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) yılın koçu seçildi.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'in Yeni Koçu Pedro Martinez - Son Dakika
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