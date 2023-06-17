Real Madrid'in yıldızı topçusu futbolu bırakabilir - Son Dakika
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Real Madrid'in yıldızı topçusu futbolu bırakabilir

17.06.2023 20:04

Real Madrid'de sakatlıklarla boğuşan ve eski formundan uzak kalan Eden Hazard'ın bu yaz futbolu bırakabileceği iddia edildi. Belçikalı futbolcuya MLS ve Belçika'da 1. Lig'den ilgi olduğu belirtilirken, ailesiyle birlikte Madrid'de kalmak istediği ve futbolu bırakma düşüncesine sıcak baktığı ifade edildi. Eden Hazard; Lille, Chelsea ve Real Madrid formaları giymişti.

İspanyol devi Real Madrid'de sakatlıklardan kurtulamayan ve eski formundan uzak kalan Eden Hazard için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BU YAZ FUTBOLU BIRAKABİLİR

L'Equipe'te yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun bu yaz futbolu bırakabileceği öne sürüldü. 32 yaşındaki futbolcuya MLS'ten ve Belçika'da 1. Lig'e yeni yükselen RWD Molenbeek'ten ilgi olduğu kaydedildi. Ancak deneyimli futbolcunun ailesiyle birlikte Madrid'de kalmak istediği futbolu bırakma düşüncesine oldukça sıcak baktığı belirtildi.

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

Lille'de gösterdiği performansla Avrupa sahnesine çıkan Eden Hazard, daha sonra ise Chelsea ve Real Madrid formaları giymişti.

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Real Madrid, Eden Hazard, Spor, Son Dakika

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