Real Madrid'e büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Sırp forvet Luka Jovic, Instagram'dan Galatasaray resmi hesabını takip etti.
Sırp forvetin bu hamlesi, Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren futbolseverler, 23 yaşındaki golcünün paylaşımlarına "Come to Galatasaray" yorumları yaptı. Luka Jovic bu sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu İspanya La Liga'da ise 5 maçta görev aldı ve 1 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'in yıldızı, Galatasaray'ı takibe aldı! Paylaşımlarına yorum yağdı - Son Dakika Spor