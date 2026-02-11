Real Madrid\'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi

Marca'nın haberine göre Vini Jr. ve Mbappé, tüm takıma yemek ısmarladı. İki yıldız futbolcunun organize ettiği akşam yemeği, takım içinde olumlu bir atmosfer oluşturdu.
Yıldız oyuncuların bu hamlesi, birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı. Sezonun kritik döneminde gelen bu jest, takım içi motivasyonu artıran bir adım olarak değerlendirildi.
