İngilizlerin genç yıldızı Real Madrid'e transfer oldu! 19 yaşındaki yıldız için ödenen ücret 103 Milyon Euro - Son Dakika
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İngilizlerin genç yıldızı Real Madrid'e transfer oldu! 19 yaşındaki yıldız için ödenen ücret 103 Milyon Euro

07.06.2023 19:21

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın 103 milyon euro+bonuslar karşılığında karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı. Madrid ekibi, bu transfer için 103 milyon euro sabit transfer bedeli ödeyecek ve oyuncunun sportif başarılarına göre değişkenlik gösterebilecek azami yüzde 30 oranında bonus ödeneceği belirtildi. 19 yaşındaki oyuncu, 24 kez de İngiltere Milli Takım formasını terletti.

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ın 103 milyon euro+bonuslar karşılığında karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

YÜZDE 30 BONUS

Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre; Madrid ekibi, bu transfer için 103 milyon euro sabit transfer bedeli yatıracak ve oyuncunun sportif başarılarına göre değişkenlik gösterebilecek azami yüzde 30 oranında bonus ödenecek.

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25 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

2020 yılında Birmingham City'den Borussia Dortmund'a 25 milyon euro bedele transfer olan Bellingham, bu sezon 42 maçta 14 gol atıp 7 de asist üretti. 19 yaşındaki oyuncu, 24 kez de İngiltere Milli Takım formasını terletti.

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Borussia Dortmund, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngilizlerin genç yıldızı Real Madrid'e transfer oldu! 19 yaşındaki yıldız için ödenen ücret 103 Milyon Euro - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngilizlerin genç yıldızı Real Madrid'e transfer oldu! 19 yaşındaki yıldız için ödenen ücret 103 Milyon Euro - Son Dakika
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