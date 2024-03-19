Real Madrid'in kalecisi Courtois sağ dizinden sakatlandı - Son Dakika
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Real Madrid'in kalecisi Courtois sağ dizinden sakatlandı

Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, sol dizindeki sakatlığın ardından bugünkü antrenmanda sağ dizinden sakatlandı. Courtois'ın sağ diz iç menisküs bağlarında yırtık tespit edildi. İddialara göre Courtois, yeni sakatlığından dolayı bir kez daha ameliyat olacak ve sezonu kapatacak.

19.03.2024 20:35  Güncelleme: 20:37
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Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, yaklaşık 7 ay süren sol dizindeki sakatlığın ardından bugünkü antrenmanda sağ dizinden sakatlandı.

Real Madrid kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Courtois'ın bugünkü antrenmanda sakatlandığını ve sağ diz iç menisküs bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Belçikalı kaleci, Ağustos 2023'te sol dizindeki çapraz bağlardaki sakatlıktan ameliyat olmuş ve yaklaşık 7 ay süren iyileşme sürecinden sonra iki haftadır takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlamıştı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, son basın toplantısında Courtois'in iyi durumda olduğunu ve takıma dahil olabileceğini söylemişti.

İspanyol basını, 31 yaşındaki Courtois'ın yeni sakatlığından dolayı bir kez daha ameliyat olmak zorunda olduğunu ve sezonu kapattığını iddia etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Real Madrid'in kalecisi Courtois sağ dizinden sakatlandı - Son Dakika

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