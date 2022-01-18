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Real Madrid Kulübü 88 yaşında ölen Gento'yu Santiago Bernabue'dan uğurluyor - Son Dakika

Real Madrid Kulübü 88 yaşında ölen Gento'yu Santiago Bernabue'dan uğurluyor

18.01.2022 23:01
Real Madrid Kulübü 88 yaşında ölen Gento'yu Santiago Bernabue'dan uğurluyor

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 88 yaşında hayatını kaybeden efsanevi futbolcusu ve 2016'dan bu yana kulübün onursal başkanı olan Francisco (Paco) Gento için Santiago Bernabeu Stadı'nda tören düzenledi.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, 88 yaşında hayatını kaybeden efsanevi futbolcusu ve 2016'dan bu yana kulübün onursal başkanı olan Francisco (Paco) Gento için Santiago Bernabeu Stadı'nda tören düzenledi.

Bu sabah hayata gözlerini yuman Gento'nun cenazesi Santiago Bernabeu Stadı'na getirilerek, futbol camiasının ve Real Madridlilerin son bir kez Gento'ya veda etmeleri sağlandı.

Real Madrid Kulübü Gento'nun naaşının bugün akşam saat 22.00'a kadar açık kalacağını, yarın da 10.00 ile 13.00 saatleri arasında ziyarete izin verileceğini açıkladı.

Gento'yu son yolculuğuna uğurlayanlar arasında Real Madridli futbolcular, teknik direktör Carlo Ancelotti ve diğer teknik heyet, kulüp yöneticileri, taraftarlar ve İspanyol spor dünyasının önde gelen isimler de yer aldı.

Diğer yandan Gento'nun ölümü dolayısıyla dünyanın dört bir yanından başsağlığı mesajı yayımlandı.

Brezilyalı eski futbolcu Pele, "Paco Gento, bir futbol dehası daha bizi terk etti. Bugüne kadarki en büyük Avrupa şampiyonu." diye yazdı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de "18 yıl boyunca Real Madrid formasını savundu. Kulübümüzün ve futbol dünyasının en büyük efsanelerinden biri oldu. Dünyanın en prestijli kulübü haline gelen Real Madrid'in tarihini değiştiren efsanevi futbolcuların yer aldığı bir neslin parçasıydı." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de 1953-1971 yılları arasında 600 maçta forma giyen, forvetin sol kanat mevkiinde oynayan ve 12 lig şampiyonluğu bulunan Gento, 6 Avrupa şampiyonluğu kazanan tek futbolcu olarak futbolseverlerin hafızalarında yer alıyor.

Real Madrid Kulübü 88 yaşında ölen Gento'yu Santiago Bernabue'dan uğurluyor
Real Madrid Kulübü 88 yaşında ölen Gento'yu Santiago Bernabue'dan uğurluyor
Real Madrid Kulübü 88 yaşında ölen Gento'yu Santiago Bernabue'dan uğurluyor
Real Madrid Kulübü 88 yaşında ölen Gento'yu Santiago Bernabue'dan uğurluyor

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Santiago Bernabeu, Real Madrid, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid Kulübü 88 yaşında ölen Gento'yu Santiago Bernabue'dan uğurluyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Real Madrid Kulübü 88 yaşında ölen Gento'yu Santiago Bernabue'dan uğurluyor - Son Dakika
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