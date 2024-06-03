Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı

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İspanya La Liga ekibi Real Madrid, son olarak Paris Saint-Germain forması giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.

Sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, transfer çalışmalarına hız verdi. İspanyol ekibi son olarak Paris Saint-Germain forması giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. Real Madrid'den yapılan açıklamada Mbappe'nin 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. İspanyol ekibi bu transfer için Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli ödemeyecek.

MBAPPE, PARİS SAİNT-GERMAİN KARİYERİNDE 308 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain, 2017-18 sezonunda kiralık olarak forma giyen Kylian Mbappe'nin bonservisini 2018 yılında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle almıştı. Geride kalan 7 sezonda Paris Saint-Germain formasını 308 maçta giyen Mbappe, 256 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, 108 tane de asist yaptı.

Mbappe, Paris Saint-Germain ile 6 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.