Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı

Real Madrid, son olarak Paris Saint-Germain forması giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. Mbappe, 5 yıllık sözleşme imzaladı ve transfer için bonservis bedeli ödenmeyecek.

03.06.2024 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, son olarak Paris Saint-Germain forması giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.

Sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, transfer çalışmalarına hız verdi. İspanyol ekibi son olarak Paris Saint-Germain forması giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. Real Madrid'den yapılan açıklamada Mbappe'nin 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. İspanyol ekibi bu transfer için Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli ödemeyecek.

MBAPPE, PARİS SAİNT-GERMAİN KARİYERİNDE 308 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain, 2017-18 sezonunda kiralık olarak forma giyen Kylian Mbappe'nin bonservisini 2018 yılında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle almıştı. Geride kalan 7 sezonda Paris Saint-Germain formasını 308 maçta giyen Mbappe, 256 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, 108 tane de asist yaptı.

Mbappe, Paris Saint-Germain ile 6 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: DHA

Kylian Mbappe, Real Madrid, Paris, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
18:39 Bakan Koca’dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır Bakan Koca'dan kapatılan diyaliz merkezine ilişkin açıklama: Entübe durumda olan hastamız kalmamıştır
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
17:26 2 ayda ne değişti Acun Ilıcalı’nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu 2 ayda ne değişti? Acun Ilıcalı'nın daha önce Mourinho sorusuna verdiği cevap yeniden viral oldu
17:20 Lise öğrencisinin korkunç sonu Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu Lise öğrencisinin korkunç sonu! Evlerine 400 metre mesafedeki otoparkta ölü olarak bulundu
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 21:40:00. #1.11#
SON DAKİKA: Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement