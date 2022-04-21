Real Madrid, La Liga şampiyonluğuna çok yaklaştı - Son Dakika
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Real Madrid, La Liga şampiyonluğuna çok yaklaştı

21.04.2022 00:27
Real Madrid, La Liga şampiyonluğuna çok yaklaştı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Osasuna'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında atılan gollere Real Madrid'den David Alaba (Dk. 12) ve Marco Asensio (Dk. 45), Osasuna'dan da Ante Budimir (Dk. 14) imza attı.

Real Madrid'in son golü uzatma dakikalarında Lucas Vazquez'den (Dk. 90+5) geldi.

Eflatun beyazlıların golcü futbolcusu Karim Benzema 52. ve 59. dakikalarda iki penaltı atışını kaçırdı.

Aldığı galibiyetle puanını 78'e çıkaran Real Madrid, en yakın rakibi Atletico Madrid'in (61) 17 puan önünde bulunuyor.

Ligde 60 puanla 3. sırada olan Barcelona'nın iki maç eksiği var.

La Liga'da 34 kez ile en fazla şampiyonluğu olan Real Madrid, çok büyük bir sürpriz olmazsa iki hafta içinde 35. kupasını kaldıracak.

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Real Madrid, İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid, La Liga şampiyonluğuna çok yaklaştı - Son Dakika


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