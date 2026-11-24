Yılın en büyük transfer dedikodularından biri, henüz A takımda hiç resmi maça çıkmamış 16 yaşında bir oyuncu etrafında dönüyor.Geçtiğimiz günlerde 16 yaşına giren forvet JJ Gabriel, Eylül 2026'da Manchester United'dan ayrıldı ve şimdi Real Madrid'e katılmak için sözlü bir anlaşmaya vardı.Hazırlık maçları hariç, henüz A takımda maça çıkmamış olsa da İspanyol gazetesi Marca'ya "hayalinin Ballon d'Or'u kazanmak" olduğunu söyledi.Gabriel'in gerçek adı Joseph Junior Andreou O'Cearuill. Kıbrıs ve İrlanda kökenli ancak iddialara göre ticari amaçlarla adını değiştirmiş.Babası, Londra doğumlu Joe O'Cearuill, İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda iki kez forma giydi. Ancak kulüp düzeyindeki en yüksek seviyesi, League One'daki Brighton'da kiralık olarak geçirdiği bir dönem ve St Patrick's Athletic ile UEFA Kupası'nda oynadığı bir dakika oldu. Oğlunun kariyerinde aktif olarak yer aldı.Gabriel, 16 Eylül'de Brighton'a karşı oynanacak Carabao Kupası maçında Manchester United'ın tarihindeki en genç oyuncusu olacaktı.Ancak o zamana kadar ayrılmayı planladığını kulübe bildirmişti.Gabriel'in A takımda ilk maçına çıkması için ne kadar daha beklemesi gerekecek?Son 10 yılda Real Madrid, 17 yaşındaki oyunculara sadece iki kez forma şansı verdi ve 16 yaşındaki hiçbir oyuncuya bu şansı tanımadı.Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Kasım ayında Gabriel hakkında sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: "Gabriel hakkında bir hissim yok. Benimle çalışmayan oyuncular hakkında bir şey hissetmiyorum."Aslında Real Madrid henüz hiçbir açıklama yapmadı.Gabriel bu hafta sosyal medyada United'a veda ettiği 50 saniyelik bir video paylaşmış olmasına rağmen.Real Madrid neden Gabriel'i istedi?Madrid bir süredir en iyi genç yetenekleri erkenden kadrosuna katıyor ve 100 milyon euroyu aşan bir maliyete ulaşmadan onları Galacticos'a dönüştürüyor. Bu terim, süper yıldız satın almak yerine, süper yıldız adayı satın alıp onları kulüp içinde yıldız hale getirmeyi ifade ediyor.Vinicius Junior ve Rodrygo o yoldan geldi, ardından Endrick. Şimdi Gabriel'in de bir sonraki olacağı düşünülüyor. Bu, kulüp yöneticisi Jose Angel Sanchez ve altyapı sorumlusu Juni Calafat'ın izlediği politikaya uygun: Uluslararası futbolun en umut vadeden genç oyuncularından birine yapılan uzun vadeli bir yatırım.Barcelona da oyuncuyu izledi ancak komisyonların çok yüksek olması nedeniyle vazgeçti. Madrid ise oyuncuya o kadar güveniyordu ki, anlaşmayı tamamlamak için ne gerekiyorsa ödemeye razıydı.Beklentiler çok yüksek ve amaç onun A takıma yükselmesi. Onu Real'in yedek takımı Castilla'da istiyorlar, ancak şu anki durum buna izin vermiyor. Castilla ve Real Madrid C, Ocak ayına kadar oyuncu transfer edemeyecek, bu nedenle şimdilik Juvenil'de (18 yaş altı) oynaması bekleniyor. Martin Odegaard döneminden de öğrendiği üzere, Real Madrid'de B takımında oynarken A takımla antrenman yapmak kötü bir fikir. Bu yüzden plan, Gabriel'in bir süre B takımında oynaması ve hazır olduğunda doğrudan A takıma geçmesi şeklinde.Madrid'in en az memnun olduğu nokta ise olayların nasıl geliştiği. Madrid, Manchester United ile sorun yaşamak ve kimseyi üzmek istemediği için zamanlamayı kendisi belirlemek ve ihtiyatlı davranmak istedi. Real Madrid'de son sözü her zaman kulüp söyler.Amaç, her şeyi Ocak ayına kadar gizli tutmak ve o zaman duyurmaktı. Ancak Gabriel zaten Madrid'de antrenman yapmaya başlamışken bu sırrın uzun süre saklanması mümkün değildi.Bu hamlenin arkasındaki süper menajerGabriel'in yeni menajeri Ali Barat.Bir kaynağın BBC Sport'a söylediğine göre, "Oyuncular ona yöneliyor çünkü o, oyuncuları daha büyük bir kulübe transfer etme konusunda uzman olarak nam salmış".Dubai'de yaşayan Barat, kendisini sadece süper bir menajer olarak değil, "butik" bir süper menajer olarak görüyor.İran'da doğup Londra'da büyüyen Barat, uzun yıllar uluslararası iş hayatında çalıştıktan sonra futbola neredeyse tesadüfen başladığını söylüyor.İlk başlarda alt düzey kulüplerde aracı olarak çalıştıktan sonra, Ocak 2020'de Epic Sports'u kurdu.Bundan önceki en önemli futbol deneyimi Championship Manager futbol oyunuydu.ESPN'e bu yıl "Sürekli oyuncu takası yapıyordum" diye anlatmıştı."Dünyadaki her oyuncuya takıntılıydım."Bu sadece gerçek dünyada bir fanteziyi yaşamakla ilgili değildi. Barat'ı bu mesleğe çeken şey, aracıların komisyonlardan kazanabileceği devasa meblağlardı.Peki, ajansını "butik" yapan nedir? Çok sayıda oyuncuyu bünyesinde bulunduran büyük şirketlerin aksine, Epic Sports sadece 22 oyuncuyla yetinmeyi hedefliyor; her pozisyon için iki oyuncu.Barat'a göre bu, oyuncularını temsil etme biçiminde hiçbir çıkar çatışmasının olmamasını sağlıyor.Barat, oyuncuların kariyerlerine özel yönetim hizmeti sunuyor ve 2025 yazında 15 oyuncusunun başka takımlara transfer olmasıyla adını duyurdu.Bu transferler arasında Dean Huijsen'in Real Madrid'e, Nicolas Jackson'ın Bayern Münih'e ve Xavi Simons'ın Tottenham Hotspur'a katılması yer aldı. Noni Madueke Chelsea'den Arsenal'e transfer olurken Arsenal da Piero Hincapie'yi kadrosuna kattı.Bu durum, Barat'ın üç yıl içinde ikinci kez Golden Boy En İyi Menajer ödülüne layık görülmesini sağladı.Ancak o büyük ölçüde sembolik bir figür ve Avrupa genelinde onun adına çalışan temsilcileri var. Örneğin, Epic'in İngiliz Futbol Federasyonu'na (FA) kayıtlı üç temsilcisi daha bulunuyor.Moises Caicedo'nun Chelsea'ye transferine de aracılık eden Barat, haberleri yaymak ve transferleri kendi şartlarına göre sonuçlandırmak için sosyal medyayı ve özellikle de sosyal medya fenomeni Fabrizio Romano'yu kullandığını söylüyor.O, aynı zamanda kendini tanıtmaktan çekinmeyen bir isim.Epic Sports'un Jackson'ın Bayern'e kiralanmasını duyuran basın bülteninde, "Ali Barat oyunu yeniden tanımlıyor" ifadesi yer alıyordu. Başka hiçbir ajans kendini bu şekilde tanıtmıyor gibi görünüyor.Gabriel'in Epic Sports'a katıldığını duyuran ve büyük ölçüde yapay zeka ile oluşturulan video da markanın çizgisine oldukça uygundu.Gabriel'in anlaşması, Epic Future adlı yeni bir girişimin parçası ve bu durum etik bir sorun ortaya çıkarıyor.Premier League'den bir kaynak, "Amaç, özellikle de uzun süreli sözleşmesi bulunmayan en iyi genç oyuncuları hedef almak. Ve onları düşük bonservis bedelleriyle yurtdışına taşımak" dedi ve ekledi: "İlk kulüp varsa yoksa birkaç yüz bin euro alacak, diğer herkes ise milyonlarca ve milyonlarca euro kazanacak. Buna ailesi de dahil."Bir oyuncunun Avrupa'ya transfer edilmesi, bir menajerin gelecekteki satışlardan pay almasının da önünü açıyor ki bu, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) kurallarına aykırı.Üst düzey kulüplerde sürtüşmeye yol açmaya başlayan da tam olarak genç oyunculara yönelik bu yeni durum.Hiçbir kulüp, yıllar boyunca geliştirmek için emek harcadığı oyuncuları karşılığında hiçbir şey almadan kaybetmek ve ardından bir menajerin bunun meyvelerini toplamasını istemiyor.Manchester United'dan neden ayrılıyor?Manchester United, 18 ay önce JJ Gabriel ve ailesini, Old Trafford'un onun futbol eğitimine devam etmesi için doğru yer olduğuna ikna etmek için çok uğraştı.En büyük soru şu: Bunu yaparak çok mu fazla vaatte bulundular?Oyuncuya yakın kaynaklar sonunda hayal kırıklığına uğradıklarını ve United'ın beklentileri karşılamadığını düşünüyor.Gabriel'in hazırlık maçlarındaki süreleri ve Şampiyonlar Ligi açılış maçında Azerbaycan şampiyonu Sabah FK'ya karşı oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer alması, genç oyuncunun ilk maçına çıkması için mükemmel bir fırsat olacağı düşüncesini doğurdu.Brighton ile oynanacak Carabao Kupası maçına gelindiğinde, Gabriel'in oyuna alınacağına dair hiçbir inanç kalmamıştı. United'ın 3-2 kaybettiği göz önüne alındığında, bu görüşün haklılık payı var.İkincil mesele ise Gabriel'in en iyi nerede gelişeceği.United'ın akademisi genç oyuncu yetiştirme konusunda İngiltere'nin en iyilerinden biri. Ancak fiziksel özellikleri göz önüne alındığında, bu forvet oyuncusu daha az fiziksel bir ortamda bulunmaktan daha fazla fayda sağlayabilir mi?United'dan ayrılma kararına çok sayıda eleştiri yapıldı, ancak istatistikleri etkileyici ve büyük potansiyel taşıyan bir oyuncu olduğu açık.United da kuşkusuz bu sürecin yaşandığı şekilde gelişmemesini tercih ederdi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .