Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar

Real Madrid, ekonomik anlamda elini rahatlatmak için teknik direktör Ancelotti'nin planları arasında yer almayan 6 futbolcuyla sezon sonunda yolları ayıracak.

REAL MADRID YÜKSEK MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYOR

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre; Real Madrid'in maaş yükünden kurtulmak için sezon sonunda forveti Luca Jovic, defans oyuncuları Marcelo ve Jesus Vallejo, orta saha oyuncuları Gareth Bale , Isco ve Eden Hazard'ın takımdan gönderilebileceğini aktardı.

MBAPPE İÇİN KAYNAK YARATILACAK

Habere göre, tüm bu oyuncular ayrılırsa, Madrid ekibi oyuncuların maaşlarından net 54 milyon euro tasarruf edeceği ve PSG'nin forvet oyuncusu Kylian Mbappe'yi transfer etmek için ciddi bir bütçe yaratacağı belirtildi.