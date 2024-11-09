Real Madrid Osasuna'yı 4-0 Geçti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, Osasuna'yı 4-0 mağlup etti.
Haftaya lider Barcelona'nın 9 puan arkasında, 2. sırada başlayan Real Madrid, puan tablosunun 5. basamağındaki Osasuna'yı ağırladı.
Son şampiyon Real Madrid, Vinicius'un 34, 61 ve 69, Bellingham'ın da 42. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Real Madrid kadrosundaki milli futbolcu Arda Güler, 75. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna girdi.
Bir maçı eksik Real Madrid puanını 27'ye çıkardı, Osasuna ise 21 puanda kaldı.
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