Real Madrid sahasında Getafe'yi 2-0 yendi - Son Dakika
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Real Madrid sahasında Getafe'yi 2-0 yendi

10.04.2022 00:11
Real Madrid sahasında Getafe'yi 2-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

Madrid bölgesinin iki takımını karşı karşıya getiren karşılaşmada Real Madrid'in golleri Casemiro (Dk. 38) ve Lucas Vazquez'den (Dk. 68) geldi.

Getafe'deki Türk futbolculardan Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp maç sonuna kadar oyunda kalırken, yedek başlayan Okay Yokuşlu ise 86. dakikada Nemanja Maksimovic'in yerine oyuna girdi.

Takımının forvetteki en etkili ismi olan Enes'in 90+2. dakikadaki şutu direkten döndü.

Gareth Bale ıslıklandı

Diğer yandan Real Madrid'de Galli futbolcu Gareth Bale, 74. dakikada Karim Benzema'nın yerine oyuna girdi.

Takımdaki performansından dolayı eleştirilen ve yaklaşık iki yıl aradan sonra Santiago Bernabeu'da sahaya çıkan Bale, oyuna girerken ve her topa dokunuşunda eflatun-beyazlı taraftarlarca ıslıklanarak protesto edildi.

Real Madrid şampiyonluğa gidiyor

Ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluk yarışındaki avantajını koruyan Real Madrid, puanını 72'ye çıkardı.

Liderin en yakın takipçisi Sevilla 60 puanla 2. sırada bulunurken, deplasmanda Mallorca'ya 1-0 yenilen Atletico Madrid 57 puanla 4'üncülüğe geriledi.

İki maçı eksik olan 57 puanlı Barcelona, bu akşam deplasmanda Levante ile karşılaşacak.

Ligde 13. yenilgisini yaşayan Getafe, 32 puanla 14. sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid sahasında Getafe'yi 2-0 yendi - Son Dakika


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