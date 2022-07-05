Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü - Son Dakika
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Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü

05.07.2022 11:20
Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü

Sezon başında yıldızının parladığı eski takımı Manchester United'a geri dönen ancak umduğunu bulamayan Cristiano Ronaldo, ayrılık için gemileri yaktı. Menajerine "bana yeni kulüp bul" talimatı veren Portekizli süperstar, Barcelona yolcusu olabilir. Real Madrid taraftarını kızdıran gelişmede Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile bir araya gelerek transfere dair görüşmede bulundu.

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, yıllar sonra geri döndüğü Manchester United'daki kötü gidişat sonrası ayrılmaya karar verdi. Takımı antrenmanlara başlayan Ronaldo, "ailevi" sebepleri öne sürerek izninden dönemedi.

RONALDO'NUN MENAJERİ MENDES, BARÇA BAŞKANI LAPORTA İLE GÖRÜŞTÜ

Sözcü'de yer alan habere göre menajeri Jorge Mendes'e "kulüp bul" talimatı veren 37 yaşındaki Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için Barcelona'nın ilgisine de sıcak bakıyor. Bu kapsamda menajer Mendes, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, Ronaldo'nun Katalan ekibine olası transferi hakkında konuştu.

CHELSEA VE BAYERN MÜNİH DE TAKİBE ALDI

Ronaldo'nun Barcelona'ya olası transferi sonrası Real Madrid taraftarının nasıl bir tepki vereceği de merakla beklenirken İngiliz ekibi Chelsea ve Alman devi Bayern Münih de Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

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Son Dakika Spor Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü - Son Dakika
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