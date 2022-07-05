Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, yıllar sonra geri döndüğü Manchester United'daki kötü gidişat sonrası ayrılmaya karar verdi. Takımı antrenmanlara başlayan Ronaldo, "ailevi" sebepleri öne sürerek izninden dönemedi.
Ronaldo'nun Barcelona'ya olası transferi sonrası Real Madrid taraftarının nasıl bir tepki vereceği de merakla beklenirken İngiliz ekibi Chelsea ve Alman devi Bayern Münih de Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.
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