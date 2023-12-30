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Real Madrid Taraftara Açık Antrenman Düzenledi, Arda Güler de İdmanda Yer Aldı - Son Dakika
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Real Madrid Taraftara Açık Antrenman Düzenledi, Arda Güler de İdmanda Yer Aldı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığını tamamen atlatan milli futbolcu Arda Güler, 18 yaşında olmasına rağmen takımla birlikte çalışmaya katıldı. Real Madrid, Mallorca'yı konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Real Madrid Taraftara Açık Antrenman Düzenledi, Arda Güler de İdmanda Yer Aldı
30.12.2023 - 14:23,
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İspanyol temsilcisi Real Madrid, taraftara açık antrenman düzenlerken, milli futbolcu Arda Güler'de idmanda yer aldı.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığını tamamen atlatan 18 yaşında milli futbolcu Arda Güler'de idmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.

Real Madrid, 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15'te La Liga'nın 19. haftasında Mallorca'yı konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Real Madrid Taraftara Açık Antrenman Düzenledi, Arda Güler de İdmanda Yer Aldı - Son Dakika
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