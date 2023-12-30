Real Madrid Taraftara Açık Antrenman Düzenledi, Arda Güler de İdmanda Yer Aldı

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İspanyol temsilcisi Real Madrid, taraftara açık antrenman düzenlerken, milli futbolcu Arda Güler'de idmanda yer aldı.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid, taraftara açık antrenman gerçekleştirdi. Sakatlığını tamamen atlatan 18 yaşında milli futbolcu Arda Güler'de idmanda yer alarak takımla birlikte çalıştı.
Real Madrid, 3 Ocak Çarşamba günü TSİ 21.15'te La Liga'nın 19. haftasında Mallorca'yı konuk edecek. - İSTANBUL
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