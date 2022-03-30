Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kovid-19'a yakalandı

30.03.2022 15:11
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kovid-19'a yakalandı

Real Madrid Kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Real Madrid Kulübü, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti'nin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." denildi.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının hafta başında yürürlüğe giren kararıyla Kovid-19 önlemleri büyük oranda kaldırılıp, bu hastalığı hafif geçirenlerde veya asemptomatik olanlarda karantina uygulaması bitse de La Liga kuralları gereği Ancelotti'nin evinde karantinada olması gerekiyor.

Ancelotti'nin Kovid-19 teşhisinden dolayı 2 Nisan'da oynanacak Celta Vigo-Real Madrid maçında takımının başında olamaması halinde, mevcut durumda yardımcı teknik direktör olarak görev yapan, İtalyan teknik adamın oğlu Davide Ancelotti takımın başında yer alacak.

Real Madrid, 6 Nisan'da ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Chelsea ile karşılaşacak.

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Carlo Ancelotti, Real Madrid, La Liga, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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