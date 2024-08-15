Real Madrid UEFA Süper Kupa'yı kazandı

Stat: Narodowy
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane de Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Real Madrid: Courtois, Carvajal (Dk. 89 Vazquez), Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouameni, Rodrygo (Dk. 77 Modric), Bellingham (Dk. 89 Ceballos), Vinicius Junior (Dk. 88 Arda Güler), Mbappe (Dk. 84 Brahim Diaz)
Atalanta: Musso, Djimsiti, Hien (Dk. 90 Palestra), Kolasinac (Dk. 71 Bakker), Zappacosta (Dk. 63 Godfrey), de Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic (Dk. 90 Manzoni), de Ketelaere (Dk. 63 Retegui), Lookman
Goller: Dk. 59 Valverde, Dk. 68 Mbappe (Real Madrid)
Sarı kartlar: Dk. 9 Ederson, Dk. 64 Djimsti (Atalanta), Dk. 35 Bellingham, Dk. 42 Vinicius Junior (Real Madrid)
Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Bu yıl 49'uncusu düzenlenen organizasyonda geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan İspanya'nın Real Madrid takımı ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İtalya temsilcisi Atalanta, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda karşılaştı.
25. dakikada Zappacosta'nın hızlı kullandığı taç atışında meşin yuvarlakla buluşan de Roon, ceza sahasının sağından ortaladı. Real Madrid'in oyuncusu Militao'ya çarpan top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Vinicius Junior'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Rodrygo'nun şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
46. dakikada de Roon'un ceza sahası dış sağ çaprazdan yaptığı ortada Pasalic, altıpas çizgisi önünden topa kafayla vurdu. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Real Madrid öne geçti. Bellingham'ın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Vinicius Junior, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Boş pozisyondaki Valverde, topu kaleye göndererek Madrid temsilcisini 1-0 öne geçirdi.
60. dakikada Bellingham'ın pasında savunma arkasına sarkan Vinicius Junior'un, ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Musso, topu kornere gönderdi.
66. dakikada Vinicius Junior'ın pasında topla buluşan Bellingham, şık bir hareketle rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. İngiliz oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta topu kaleci Musso kornere çeldi.
68. dakikada Mbappe, durumu 2-0 yaptı. Vinicius'un pasında Bellingham, topu ceza sahasının solunda kontrol etti. İngiliz oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Mbappe, fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşma, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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