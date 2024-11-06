Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta karşılaşmaları başladı. Günün 20.45 seansında Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava'yı 4-1, PSV Eindhoven da Girona'yı 4-0 yendi. Saat 23.00'te başlayan maçlarda ise sürpriz sonuçlara imza atıldı.
Real Madrid, sahasında Milan'a 3-1 mağlup olurken, İngiliz ekibi Manchester City, Portekiz'de Sporting'e karşı farklı kaybetti. Maçta 1-0 öne geçen City, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde gece alınan sonuçlar şöyle;
Son Dakika › Spor › Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
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