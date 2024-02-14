Real Madrid ve Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde avantaj sağladı - Son Dakika
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Real Madrid ve Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde avantaj sağladı

Real Madrid ve Manchester City Şampiyonlar Ligi\'nde avantaj sağladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında Real Madrid, Leipzig'i 1-0 yenerken, Manchester City de Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı. Real Madrid - Leipzig ve Manchester City - Kopenhag maçları 6 Mart Çarşamba günü oynanacak.

14.02.2024 01:31
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid, Leipzig'i 1-0 yenerken, Manchester City de Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj sağladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan başladı. Grup aşamasını 6 galibiyetle lider tamamlayan Real Madrid, Alman temsilcisi RB Leipzig'e konuk oldu. Eflatun-beyazlılar, Brahim Diaz'ım 48. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Milli futbolcu Arda Güler, mücadelede süre almadı.

Son şampiyon Manchester City, grup aşamasında Galatasaray ile aynı grupta yer alan ve 2. olarak gruptan çıkan Kopenhag ile deplasmanda karşılaştı. Müsabakanın 10. dakikasında İngiliz ekibi Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi 34. dakikada Mattsson'un kaydettiği golle eşitliği sağladı. Bernardo Silva 45. dakikada City adına 2. golü atarken, ilk yarı da bu golle sonuçlandı. Manchester City, 2. yarıda baskısını artırırken kaleci Grabara kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Uzatma dakikalarında Foden'ın attığı gol skoru belirledi. (1-3)

Real Madrid - Leipzig ve Manchester City - Kopenhag maçları 6 Mart Çarşamba günü oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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